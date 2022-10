Mann trat aus Eifersucht einem Salzburger die Wohnungstür ein

Aus Eifersucht hat ein 40-jähriger Österreicher am Freitagabend in der Stadt Salzburg in einem Mehrparteienhaus die Wohnungstür eines 39-Jährigen eingetreten. Der rabiate Mann beschuldigte den 39-Jährigen, ein Verhältnis mit seiner Frau zu haben. Er schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, teilte die Polizei mit.

Als die Polizei eintraf, verhielt sich der 40-Jährige im Stiegenhaus auch gegenüber den Beamten sehr aggressiv. Er wehrte sich heftig gegen seine Festnahme und verletzte laut Polizei eine Beamtin.