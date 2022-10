Junger Lenker prallte im Mühlviertel mit Pkw gegen Baum

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Rohrbach sind in der Nacht auf Samstag zwei junge Männer schwer verletzt worden. Ein 18-jähriger Mühlviertler, der keinen Pkw-Führerschein hat, war gegen 23.40 Uhr mit seinem Auto in der Ortschaft Sprinzenstein in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Im Auto eingeklemmt

Der 18-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer wurden im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr barg die beiden jungen Männer, sie wurden nach der Erstversorgung in das Klinikum Rohrbach eingeliefert. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Motor und Getriebe aus dem Fahrzeug gerissen, teilte die Polizei mit.