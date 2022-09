Kampf für und gegen Windmühlen

Auch müsste der geltende Masterplan aus dem Jahr 2010 überarbeitet und an den Stand der Technik angepasst werden, argumentiert Payr. „Es sind neue Technologien auf dem Markt.“ Hätten Anlagen früher nur in Top-Lagen funktioniert, könnten sie mittlerweile für jeden Standort spezifiziert werden. „Wir sind technisch so weit, dass wir nur auf das politische Signal warten und loslegen können.“

Widerstand der Waldbesitzer

Genau das befürchtet Christian Limbeck-Lilienau: Dass nämlich auch das Projekt „Silventus“ im Kobernaußerwald mit 30 Windrädern wiederbelebt wird. Es wurde seinerzeit aufgegeben, weil das Windaufkommen als zu gering eingeschätzt wurde. Als einer von drei Eigentümern spricht Limbeck-Lilienau für die Forstverwaltung Redltal, zu der rund 1.200 Hektar Wald gehören. Die grenzen unmittelbar an jenes Bundesforsteareal an, auf dem die Anlage geplant war.