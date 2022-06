Mann drohte mit "Blutbad" in der Hofburg

Ein 72-jähriger Kärnten-Urlauber ist am Dienstag in Bad Kleinkirchheim festgenommen worden, weil er mit einem „Blutbad“ in der Hofburg gedroht haben soll. Ein entsprechender Anruf war am Amtssitz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen eingegangen, berichtete die Kronenzeitung.

Als Urheber wurde der 72-jährige Mann aus Niederösterreich ausgeforscht und in seinem Hotel von der Kärntner Polizei festgenommen. Außerdem wurde ihm das Handy abgenommen, um Daten forensisch zu sichern. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann angezeigt.