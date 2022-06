Drei angezündete Autos in drei Wochen: Serientäter treibt in Wiesen sein Unwesen

Die Serie an Pkw-Bränden in der Gemeinde Wiesen reißt nicht ab: In der Nacht auf Mittwoch brannte zum dritten Mal innerhalb von knapp drei Wochen ein abgestelltes Auto aus. Die Kriminalpolizei geht mittlerweile fix von einem Serientäter aus, das Motiv ist noch unklar. Verletzt wurde bisher niemand.

Los ging es am Montag, den 23. Mai. Um 1.29 Uhr war die örtliche Feuerwehr zu einen Fahrzeugbrand im Ortsgebiet alarmiert worden. Das Feuer war zwar rasch gelöscht, das Auto aber schrottreif.

Am darauffolgenden Sonntag, 29. Mai, um 1.51 Uhr war es wieder so weit. Ein Fahrzeug in einer Garageneinfahrt eines Mehrparteienhauses stand in Flammen. Die Feuerwehr Wiesen stand beim nächtlichen Einsatz mit 24 Mitgliedern und vier Fahrzeugen 70 Minuten lang im Einsatz.

Und in der Nacht auf Mittwoch folgte nun der dritte Streich. Gegen drei Uhr früh stand in der Bahnstraße ein Pkw in Brand. Am Mittwochnachmittag waren die Ermittler noch immer vor Ort. Noch gebe es keine heiße Spur, hieß es. Thor