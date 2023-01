Mädchen bei Badesee von Bäumen erschlagen: Gutachten liegt vor

Demnach waren die Bäume gesund, bestätigte Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, am Montag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der „Kleinen Zeitung“.

Das Unwetter im Lavanttal war am 18. August plötzlich aufgezogen. Heftige Sturmböen brachten Bäume in der Freizeitanlage am St. Andräer Badesee, die an diesem Nachmittag von rund 300 Personen besucht worden war, zu Fall.