Machtmissbrauch? Schwere Vorwürfe beim Bundesheer

Ein betroffener Rekrut erstattete am Dienstag Anzeige – unmittelbar vorher hatte er seinen Vorgesetzten beim Bundesheer informiert. So brachte er den Fall ins Rollen: Der Rekrut gab gegenüber der Polizei an, von dem Unteroffizier am 28. Jänner gegen 3.30 Uhr während des Schlafens sexuell missbraucht worden zu sein. Während der Ermittlungen wurde das Landeskriminalamt auf vier weitere Opfer aufmerksam.

Laut Bundesheer wird dem 32-Jährigen auch vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum einzelne ihm Untergebene und auch Kameraden nach Dienstende zu sich nach Hause eingeladen zu haben und sie nach einem gemeinsamen Alkoholkonsum „unsittlich berührt“ zu haben. „Es könnte sein, dass es noch weitere Opfer gibt“, sagt Michael Babl von der Landespolizeidirektion Oberösterreich.