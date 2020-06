Ex-Offizier wegen Spionage verurteilt - aber auf freiem Fuß

Sofort aus der Haft entlassen

Möglich gewesen wäre eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Da sich der Ex-Offizier seit Ende November 2018 in Untersuchungshaft befunden und damit mehr als die Hälfte der drei Jahre verbüßt hatte, wurde er noch am Dienstag auf freien Fuß gesetzt.

Ab Anfang 1990 soll der Salzburger laut Anklage Informationen über das Österreichische Bundesheer und möglicherweise auch die NATO an die Russen weitergegeben haben. Bekanntschaft mit den Russen soll er Ende der 1980er-Jahre während seiner Teilnahme an der Militärischen Beobachtergruppe der Vereinten Nationen für Irak und Iran (UNIIMOG) im Iran gemacht haben. Später war er auch am Golan in Syrien und in Zypern stationiert.