Lotto-Millionär verzockte 1,48 Millionen Euro im Online-Casino

30 Millionen Euro verspielt

Mittlerweile haben sich über 500 betroffene Online-Zocker, die in Summe rund 30 Millionen Euro verspielt haben, der Sammelaktion angeschlossen. 60.000 Euro beträgt der durchschnittliche Verlust pro Spieler, in einzelnen Fällen geht es um ein Vielfaches.

Die Klagen haben einen roten Faden: In Österreich haben die Casinos Austria die einzige staatliche Lizenz für Online-Glücksspiel mit ihrer Plattform win2day. Das Anbieten von Internet-Glücksspielen hierzulande ist bewilligungspflichtig. „Und da dieses Online-Casino keine österreichische Konzession hat, darf es keine Glücksspiele in Österreich anbieten“, heißt es in der Klage.

Damit sei der Glücksspielvertrag, der mit der Anmeldung zwischen dem Kläger und der Gamingfirma geschlossene Vertrag, unwirksam und nicht erlaubt. „Die Spieleinsätze sind daher rückforderbar“, heißt es in der Klage weiter.