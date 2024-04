Lotto: Nach einem Jahr winkt wieder einmal ein Sechsfachjackpot

Die Österreichischen Lotterien rechnen bis zum Annahmeschluss am Sonntag um 19.00 Uhr mit etwa 5,5 Millionen Tipps auf rund 1,2 Millionen Wettscheinen, wie es am Freitag in einer Aussendung hieß.

Mit diesen 5,5 Millionen Tipps werden erfahrungsgemäß knapp 50 Prozent aller möglichen Tippkombinationen gespielt, so die Lotterien. Somit ist die Wahrscheinlichkeit auf einen (oder mehrere) Sechser etwa gleich hoch wie auf einen Siebenfachjackpot, von denen es bisher aber nur drei gegeben hat.