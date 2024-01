Lottogewinn nicht abgeholt: Geld fließt jetzt in bayrische Staatskasse

Da vor der Frist am 31. Dezember niemand den Gewinn in Höhe von einer Million Euro geltend gemacht habe, fließe das Geld nun für gemeinnützige Zwecke ins Bayerische Staatsbudget. Um im Fall des offenen Millionengewinns den Glücklichen oder die Glückliche zu finden, hatte die Lottozentrale in der Vergangenheit immer wieder die Nummer des gesuchten Loses veröffentlicht. Es wurden in den Lotto-Geschäften sogar Plakate ausgehängt, um darauf hinzuweisen, dass noch eine große Summe abzuholen ist.

