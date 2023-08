Glückspilz gewinnt 1,58 Milliarden Dollar im Lotto

Ein Glückspilz in den USA hat einen rund 1,58 Milliarden Dollar (etwa 1,44 Milliarden Euro) schweren Lotto-Jackpot geknackt. Der Spielschein mit den richtigen fünf Zahlen 13, 19, 20, 32 und 33 sowie der Zusatzzahl 14 wurde im Bundesstaat Florida eingereicht, wie die Betreiber der Lotterie Mega Millions am Dienstagabend (Ortszeit) mitteilten. In 31 Ziehungen zuvor hatte niemand die sechs richtigen Zahlen getippt, daher war der Jackpot so gewachsen.

