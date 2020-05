Lopatka-Prozess: Kein Rütteln mehr am Urteil

Der Fall beschäftigte Gerichte, Rechtsanwälte und vor allem Medien seit mehr als drei Jahren. Der Mediziner wurde angeklagt, weil er seine - mittlerweile erwachsenen - Kinder über Jahre hinweg gequält haben soll. Er soll vor ihnen gedroht haben, sich selbst zu töten, seinen Sohn gezwungen haben, ihm Medikamente zu spritzen. Dies waren die wenigen Punkte der viel umfassenderen Anklage, in denen Richter Graf den Arzt in erster Instanz schuldig sprach. In sämtlichen anderen Punkten sprach er Lopatka frei.

Freispruch aufgehoben

Beim ersten Verfahren 2017 hatte Richter Andreas Rom den Angeklagten gänzlich freigesprochen, das wurde später vom Oberlandesgericht Graz aufgehoben.