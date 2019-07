Fall Lopatka: Emotionsreicher Prozess geht ins Finale

Lopatka steht nicht zum ersten Mal in Graz vor Gericht. Vor zwei Jahren sprach ihn Richter Andreas Rom allerdings frei: Er sah in den Vorwürfen nur einen verspäteten Rosenkrieg nach der Scheidung. Lopatkas Kinder zeigten nach dem ersten Prozess sowohl Richter Rom als auch Staatsanwalt Kroschl an, doch die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltsschaft Wien sah keine Veranlassung für ein Ermittlungsverfahren.