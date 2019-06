Fall Lopatka: "Habe meine ganze Kindheit gelitten"

All dies sei „schlimm für eine Kinderseele“, merkte Richter Oliver Graf gleich am ersten Prozesstag im Februar an. Er ist der zweite Richter in diesem Fall: Sein Kollege Andreas Rom sprach Lopatka im Jänner 2017 frei und wertete die Vorwürfe als „verspäteten Rosenkrieg“. Eine Einschätzung, den die vier mittlerweile erwachsenen Kinder des Mediziners so nicht belassen wollten: Sie zeigten Rom wegen des Verdachts des Amtsmisbrauchs an.