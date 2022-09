Der Protest soll zukünftig nicht mehr nur in Wien stattfinden, sondern in ganz Österreich. Dafür hätten sich zahlreiche Aktivisten-Gruppen aus allen Teilen Österreichs zusammengeschlossen, sagt Schilling. Entstanden sei der neue Zusammenschluss - der unter dem Namen "Mobilitätswende jetzt" agieren will - bei einer zweitägigen Konferenz am vergangenen Wochenende. Gefordert werde demnach leistbare und klimafreundliche Mobilität für alle, der Baustopp von Großprojekten im Straßenbau und ein Ende der Energieverschwendung im Verkehr, hieß es bei der Pressekonferenz am Montag.

"Wien ist der Anfang gewesen", sagt Schilling. Jetzt beginne der österreichweite Protest. "Wir sind zusammengekommen und dieser Protest, der eine historische Notwendigkeit ist, wird jetzt auf einer anderen Stufe stehen", sagt Schilling. Der Protest soll gemeinsam geplant und durchgeführt werden. Gemeinsam soll in Zukunft "noch lauter und noch wilder" protestiert werden.