Stadtstraße-Protestcamp: Stadt Wien legt Aktivisten Räumung nahe

Die Aktivistinnen und Aktivisten von "LobauBleibt" bzw. Fridays For Future übten in diesem Zusammenhang heftige Kritik an der Stadt. Vertreterinnen und Vertreter der Landespolizeidirektion und des Magistrats hätten "versucht, das angemeldete Lobau-Protestcamp in der Anfanggasse in der Donaustadt mit sofortiger Wirkung aufzulösen". Die Umweltschützer kündigten an: "'LobauBleibt' konnte die versammlungsrechtswidrige Auflösung verhindern und setzt den Protest gegen das Verkehrsproblem Stadtautobahn fort."

Baumpflegemaßnahmen als Räumungsgrund?

"Michael Ludwig hat offensichtlich begriffen, dass er unseren Protest weder mit Klagsdrohungen noch mit zwei Räumungen beenden konnte. Jetzt schickt er die Polizei vor, um unseren Widerstand zu beenden und mit der Stadtautobahn den Weg in die Klimakatastrophe zu betonieren", kritisierte Anna Kontriner von "LobauBleibt" den SPÖ-Bürgermeister. "Vorwand für den Räumungsversuch durch die Polizei waren Baumpflegemaßnahmen", hieß es in der "LobauBleibt"-Aussendung. Die Polizei hatte dementiert, dass es sich um eine Räumung handle.