Lkw-Reifen prallte in Salzburg mit großer Wucht in Tankstelle

Auf der Westautobahn (A1) in Salzburg hat sich am Montag kurz vor Mittag auf Höhe der Raststation Kasern ein Reifen von einem vorbeifahrenden Lkw gelöst. Der Reifen prallte in der Folge mit großer Wucht in einen Tankstellenshop und touchierte dort einen Kunden, der gerade seine Rechnung bezahlen wollte. Der Mann wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht. Er dürfte ersten Informationen zufolge mit leichten Verletzungen davon gekommen sein. Die Angestellte im Shop blieb unverletzt.

Die Polizei fahndet nun nach dem Lkw-Lenker. Eine Polizeisprecherin hielt es gegenüber der APA für möglich, dass der Fahrer von dem Verlust des Reifens nichts mitbekommen hat. Man werte nun Videoaufnahmen aus, die zum Kennzeichen des Lastwagens führen könnten. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest, mehrere Scheiben der Glasfront des Tankstellenshops gingen kaputt. Die Berufsfeuerwehr Salzburg kümmerte sich nach dem Unfall um das Beseitigen der Scherben und sicherte das Gebäude, damit keine Teile der beschädigten Decke herabstürzen.

Laut Feuerwehr wog der losgelöste Reifen bis zu 100 Kilogramm. Bei ihm dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Reserve-Rad gehandelt haben.