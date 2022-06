Lkw geriet in Kärnten auf Bahnübergang in Brand

Ein Lkw ist am Freitag auf einem Bahnübergang in Krumpendorf (Bezirk Klagenfurt-Land) in Brand geraten. Laut Polizei hatte ein 53 Jahre alter Mann das Fahrzeug gelenkt. Dabei dürfte der Kran des Lkw ausgefahren gewesen und mit der Oberleitung in Kontakt gekommen sein, woraufhin das Fahrzeug Feuer fing. Der Lenker brachte sich in Sicherheit, er blieb unverletzt, musste aber wegen eines Schocks von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

Wegen des Vorfalles musste die Südbahnstrecke gesperrt werden. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Sachschaden ist enorm, der Lkw brannte komplett aus, auch die Bahnanlage wurde beschädigt.