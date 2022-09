Lkw brannte auf Silvretta-Hochalpenstraße in Vorarlberg aus

Ein Lkw-Zug hat am Mittwochabend auf der Silvretta-Hochalpenstraße in Gaschurn-Partenen (Montafon) Feuer gefangen. Der Brand brach im Motorraum aus und griff in weiterer Folge auf die Fahrerkabine und das ganze Kfz über, informierte die Polizei. Ursache dürfte eine geplatzte Ölleitung gewesen sein, das Zugfahrzeug brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand.