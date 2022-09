Das grundsätzliche Motto für das Schuljahr sei, dass Schulen und Klassen nicht mehr gesperrt werden müssen und „distance learning“ so weit wie möglich vermieden wird, so Teschl-Hofmeister. Flächendeckende Antigentests in den Schulen wird es vorerst nicht gegeben. Individuelle Test in den Schulen sind aber jederzeit möglich, sagt sie. Anders als vom Bund vorgesehen, werden infizierte, aber symptomlose Lehrer in NÖ nicht unterrichten, können sich aber administrativ betätigen.

Gute Stimmung

Trotz vieler Herausforderungen sei die Stimmung in den nö. Schulen grundsätzlich sehr gut, weil eine gute und intensive Vorbereitung gelungen sei, behauptet Heuras. Für 18.767 Taferlklasser beginnt heuer der viel zitierte Ernst des Lebens. Unter schwierigen Umständen und mit großem Engagement sei es trotz des vorherrschenden Lehrermangels in etlichen Bereichen gelungen, „dass jede Klasse ihren Lehrer hat“, lobt Teschl-Hofmeister die Bildungsdirektion. Dabei würden viele Lehrer in anderen fachfremden Bereichen im Unterricht aushelfen. Reserven seien aber nicht vorhanden, gesteht Heuras.

Eine weitere Herausforderung, auf die man aber gut vorbereitet ist, so die Landesrätin, stellen die 3.200 schulpflichtigen ukrainischen Kinder, die in NÖ leben dar. Das sind um rund 700 mehr als zum Ende des vergangenen Schuljahres. Wieviele von ihnen am Montag tatsächlich in die Schule geschickt werden, wisse man nicht, man sei aber gut vorbereitet, versicherten Teschl-Hofmeister und Heuras. 39 ukrainische Pädagoginnen habe man zur Unterstützung in den Schulen eingestellt.