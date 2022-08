„Den jungen Menschen beizubringen, eigene Lebensmittel zu erzeugen, um unabhängig zu sein, ist der richtige Weg“, so Pernkopf. Nach dem Motto „Bildung überwindet Armut“ unterstützt das Land Niederösterreich das Projekt.

Das Verständnis in Österreich, mit Minikrediten Projekte in benachteiligten Ländern zu unterstützen, sei hoch, versichert Oikocredit-Austria-Vorsitzender Friedhelm Boschert. „Österreich ist eines der stärksten Länder innerhalb der Oikocredit-Familie – pro Kopf gemessen sogar die Nummer eins in Bezug auf Investitionsmitteln, die zur Verfügung gestellt werden“, erklärt er. 130 Millionen Euro, also im Schnitt 20.000 Euro für 6.500 Menschen, stünden zur Verfügung. Das Wieselburger Projekt sei aber nur durch Extra-Spende möglich, so Boschert.

Bioproduktion

Ein Ziel in Obamas Vision war, in Bioqualität zu produzieren, erinnert sie sich. Österreich sei somit ein idealer Partner, „das Land ist in Europa führend und hat die Expertise“. Hier gebe es viele Bauern, das sei das beste Beispiel für ihre Leute daheim, um zu zeigen, was mit Landwirtschaft möglich sei. Nach einem Waldausbildungskurs mit den Bundesforsten sei das nun binnen kurzer Zeit das zweite Projekt, freut sich Schmidauer.