Lipizzaner-Hengstfohlen macht seine ersten Schritte

Auf seinen langen wackeligen Beinen stellt sich Neapolitano Presciana seiner ersten Herausforderung: Sich fortzubewegen, ohne hinzufallen. Neapolitano erblickte als erstes Fohlen des heurigen Jahres am Lipizzanergestüt Piber in der Weststeiermark das Licht der Welt. Bereits jetzt bereitet er sich auf seine Zukunft in der Spanischen Hofreitschule vor.

Eine Woche ist das Hengstfohlen nun alt. Laut Gestütsleiter Erwin Movia verlief die Geburt reibungslos. Er und ein Tierarzt waren dennoch an Stute Prescianas Seite. Das Hengstfohlen ist bereits ihr achter Wurf.

Schimmelfarbe erst ab vier Jahren

Erziehungstipps braucht sie deshalb nicht mehr: Die Stute weiß genau, wie man dem Fohlen, das Stolzieren auf vier Beinen beibringt. Und sein Können stellte Neapolitano auch gleich unter Beweis: Bereits bei seinen ersten Schritten am Gelände habe das Fohlen gezeigt, dass es die besten Voraussetzungen für eine Karriere in der Spanischen Hofreitschule hat, so Movia.

Was viele nicht wissen: Lipizzaner werden – wie Neapolitano Presciana – meist schwarz, braun oder mausgrau geboren und bekommen ihre Schimmelfarbe erst mit vier bis zehn Jahren. Die ersten sechs Monate verbringen sie an der Seite ihrer Mutter. Die besten Hengste dürfen später zur spanischen Hofreitschule, die besten Stuten werden hingegen in die Zuchtherde aufgenommen. Etwa 40 Lipizzanerfohlen werden jährlich am Gestüt Piber geboren.