Letztes Tief des Jahres lässt es noch einmal kräftig schneien

Die Lust am Skifahren ist ungebrochen: Am Silvestertag meldeten einige Skigebiete schon am Vormittag, ausgebucht zu sein, darunter etwa das Stuhleck in der steirisch-niederösterreichischen Grenzregion. Das Stuhleck sowie die Mariazeller Bürgeralpe als zweiter steirischer Skiberg sind mit den niederösterreichischen Gebieten in einem Planungsverbund, der die Besucherströme in Corona-Zeiten lenken soll.

Vorab informieren

Wegen der Bundesvorgaben sind Tickets kontingentiert, die Liftbetreiber setzen auf Online-Buchungen. "Etliche Skigebiete sind immer bereits am Vortag komplett ausgebucht2, berichtet Isabella Hinterleitner von "Sicher rausgehen in Niederösterreich" und rät Wintersportlern dringend, sich vorab zu informieren, auch die nächsten Tage seien bereits "sehr gut gebucht".