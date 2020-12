Wo es in Österreich in Zukunft keinen Schnee mehr gibt

Die meisten Landeshauptstädte verzeichnen mittlerweile die jeweils längste Serie ohne Schnee am 24. Dezember. So erlebt St. Pölten schon 13 Jahre in Serie grüne Weihnachten. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass es jetzt kälter wird und Schneefall oder Schneeregen auch in den Niederungen möglich ist.

Aber wie schaut es mit dem Rest des Winters in Zukunft aus? Für Menschen, die etwa in Wien wohnen und Schnee mögen, sehr schlecht. Denn in Österreich, Deutschland und der Schweiz wurden die Winter bereits in den vergangenen Jahren milder.