Debatte um Ansturm auf Skigebiete: "Jeder wollte der Erste sein"

Am Sonntag kamen die Skigebiete im Osten Österreichs und teilweise in der Steiermark erstmals an den Anschlag der coronabedingt reduzierten Kapazitäten. Dass daraufhin Parkplätze und Lifte für weitere Gäste gesperrt wurden, interpretierte die deutsche Bild-Zeitung so: „An einigen Orten zogen die Verantwortlichen bereits die Notbremse, sperrten wegen Überfüllung den Zutritt.“

Wieder einmal kochen die Emotionen um das Skifahren, an dem seit Ischgl das Gefahrenetikett klebt, hoch. Auch in Österreich. Stein des Anstoßes waren hier vor allem Aufnahmen aus Hinterstoder (OÖ), wo sich am Sonntagmorgen bei der Talstation lange Schlangen von Gästen gebildet hatten.