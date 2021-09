Das erste Wochenende in diesem noch jungen Herbst, könnte kaum goldiger sein: Hoch Kerstin sorgt für Höchsttemperaturen zwischen 22 und 26 Grad am Samstag und strahlenden Sonnenschein – und das in ganz Österreich. Am Sonntag bringt laut dem Wetterdienst Ubimet Föhn in den Nordalpen sogar in einigen Lagen 27 Grad.

Es sind die Regionen um Innsbruck, über Salzburg bis ins Gesäuse, wo sich die Temperaturen in Richtung 28-Grad-Marke strecken. „Das sind acht Grad mehr als üblich für diese Jahreszeit“, sagt Ubimet-Meteorologe Niklas Zimmermann. Er gibt einen Tipp: „Wer noch einmal baden gehen möchte, sollte das jetzt tun.“ Die Wassertemperaturen würden es durchaus hergeben, Kärntner Seen hätten noch 20 Grad, die Alte Donau zwischen 16 und 18 Grad.