"Letzte Generation" will Klimaschutz als Grundrecht verankern

Im Rahmen einer Pressekonferenz forderte die "Letzte Generation" am Montag, den Klimaschutz in die Verfassung aufzunehmen. Er soll als Grundrecht gesetzlich verankert werden.

"Österreich könnte jetzt endlich mal zu einem Positivbeispiel werden. Und zwar nicht zum Innovationführer in Blödsinn, sondern in Menschenrecht", hieß es bei der Pressekonferenz. Es ginge um nichts Geringeres als das Recht auf Überleben. Denn die Klimakrise verschärfe sich jeden Tag, die Auswirkungen würden von der Politik und auch in der Medienberichterstattung jedoch heruntergespielt. "Wir steuern auf Erderwärmung um drei Grad zu und verfehlen das Pariser Abkommen um Längen. Es geht hier um das Ende der menschlichen Zivilisation", wollten die Vertreter bewusst machen.

"Lauter und kompromissloser"

Und die Bewegung kündigt an, "lauter und kompromissloser" vorzugehen als je zuvor: Sollte die Regierung keine Pläne vorlegen bzw. konkrete Schritte dafür setzen, den Klimaschutz zum Grundrecht zu machen, würde es ab 26. Februar wieder auf die Straße gehen. Am 2. März ist dann ein Großprotest geplant, um 12.05 Uhr ("5 nach 12") beim Museumsquartier. Wie die geplanten Proteste ablaufen sollen, wollte man nicht preisgeben. Nur so viel: "Unser Protest passiert immer friedlich und gewaltfrei."