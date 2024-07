Klima-Aktivisten am Flughafen Wien: Wie die Polizei und Reisende reagierten

Der Sprecher der Polizei zuckte mit seinen Schultern. Zwar sollen es am Ende nicht 600 Beamte gewesen sein, die auf dem Flughafen zum Einsatz kamen, aber einen Hubschrauber und Drohnen hatte man schon in die Luft gehen lassen, um das weitläufige Areal bestmöglich abzusichern.

Und der Kollege, der Flughafensprecher, war auch leicht sprachlos. Soll es das gewesen sein? Dafür all die Extra-Zahlungen an die private Sicherheitsfirma?

Keine Randale auf der Rollbahn, viel mehr gechillte Stimmung in der Ankunftshalle, die Sensationsreporter von den Sensationsmedien wirkten ein wenig traurig. Ohne Schlagzeilen mussten sie die Heimreise von Wien-Schwechat antreten. Es gab auch nur ein einziges "Buh" von jenen, die auf dem Weg in den Urlaub waren.

Eine Flughafenangestellte beobachtete die Szenerie mit gemischten Gefühlen. Ja, den "Öl tötet"-Plakaten kann sie etwas abgewinnen. Aber ihren Job auf dem Flughafen möchte sie gerne behalten. "Und wenn Menschen ein Jahr lang gearbeitet haben und sie dann endlich auf Urlaub fliegen wollen, soll man sie das doch lassen."

Viel Aufmerksamkeit, wenig Aktivismus

Und man ließ sie ja auch. Abgesehen von den Zusatzkosten und der zusätzlichen Arbeit am Wochenende kamen am Ende fast alle auf ihre Rechnung, nicht zuletzt die "Letzte Generation": So viel mediale Aufmerksamkeit für so wenig Aktivismus.