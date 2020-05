Letzte Frist für 2,4 Millionen künftige Pensionisten

Schon im Jänner geht die PVA deshalb in die Offensive und versendet eine Million Erinnerungsschreiben an die Haushalte. Winfried Pinggera, PVA-Generaldirektor, räumt Irritationen ein: „Die Abfrage im ersten Durchgang war vielleicht zu korrekt. Die jetzigen Erinnerungsschreiben sind extrem vereinfacht.“ So werden etwa im zweiten Durchgang bei bestandener Matura keine Jahreszeugnisse mehr verlangt.