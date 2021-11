Leichtes Erdbeben in Kärnten: Keine Schäden bekannt

Ein Erdbeben der Magnitude 2,8 hat sich Dienstagabend bei Mallnitz in Kärnten ereignet. Es war ebendort deutlich wahrnehmbar und auch in Obervellach. Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Mittwoch mitteilte, sind keine Schäden an Gebäuden bekannt und „bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten“.