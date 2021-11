Autofahrer erfasste Fußgänger in Salzburg - 86-Jähriger gestorben

Ein 86-jähriger Fußgänger ist in der Stadt Salzburg am Dienstagnachmittag in der Alpenstraße von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Mann sei auf der Straße von einem 73-jährigen Pkw-Lenker angefahren und auf den Gehsteig geschleudert worden, teilte die Polizei Mittwochfrüh in einer Aussendung mit.

Der Fußgänger verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt an der Unfallstelle. Die Polizei kündigte "weiterführende Ermittlungen" an.