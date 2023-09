Legalisierung? Cannabis für Österreicher weniger schädlich als Alkohol

Das geringere Gefahrenpotential hängt damit zusammen, dass Hanf gerade in den letzten Jahren voll im Trend liegt und in immer mehr Branchen und Märkte vordringt. Immerhin 40 Prozent der heimischen Befragten assoziieren Cannabis in erster Linie als Heilpflanze, 12 Prozent sehen darin ein Genussmittel. Die restlichen 48 Prozent stufen die Substanz als (illegales) Suchtmittel ein.

Trotz des Hanf-Trends und der aktuellen Legalisierungsdebatte sind die Österreicher aber eher zurückhaltend, was den Siegeszug von Cannabis betrifft. In der Gesamtbevölkerung kann sich nur rund ein Viertel vorstellen, in ein Cannabis Start-Up zu investieren, unter den Millennials und der Generation Z immerhin rund ein Drittel.

