Leere Betten in Altenheimen: Es fehlt an Personal

Leere Stockwerke in mehreren Pflegeheimen, 30 leer stehende Zimmer im Altenheim im Innsbrucker Stadtteil Pradl und 140 nicht belegbare Betten in Pflegeheimen in ganz Tirol stehen für ein österreichweites Problem: Es fehlt an Pflegepersonal.

Laut ORF Tirol spitzt sich die Lage zu: Schwache Geburtenraten und eine alternde Gesellschaft stellen das Pflegesystem vor große Herausforderungen. Tirol kämpft außerdem mit einem Mangel an Pflegekräften.

Der Fachkräftemangel ist aktuell besonders stark bei Assistenzberufen erkennbar. Hier wären in Tirol an die 170 Stellen frei, wo Pflegekräfte Fuß fassen könnten, erklärt Robert Kaufmann von der ARGE Tiroler Altenheime dem ORF.