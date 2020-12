Lebzelterei: Wo es nach Zimt und Pfeffer duftet

Ei für Ei schlägt der Konditor in die Schüssel, die auf einem Tisch im Eck steht – etwa 1.500 pro Tag. Zumindest braucht er sie nicht zu trennen, denn für den „Pirker Mariazeller Lebkuchen“ ist das nicht nötig.

Geschäftsführer Georg Rippel-Pirker ist gerade in seiner Lebzelterei unterwegs. Lächelnd grüßt er jeden Mitarbeiter beim Vornamen. Es wirkt fast so, als ginge der Weihnachtsmann durch seine Werkstatt – nur etwas steriler, wie es sich halt für einen Lebensmittelbetrieb gehört. Er und seine Frau Katharina Pirker führen den Betrieb in sechster Generation. Seit über 170 Jahren stellt der Familienbetrieb Lebkuchen her.