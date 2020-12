Die Geschichte vom Lebkuchen und dem Wallfahrten

Eigentlich ist Lebkuchen ein Brot, und so typisch er für Österreich – vor allem zu Weihnachten – auch ist, hat er seinen Ursprung ganz woanders, nämlich im arabischen Raum. Schon um 1500 vor Christus soll in Ägypten Honigbrot gebacken worden sein. Und auch die Gewürze zeugen von nicht österreichischer Herkunft: So werden unter anderem Zimt und Kardamom verwendet.

Über die Seidenstraße kam der Lebkuchen schließlich nach Europa und damit auch in die unterschiedlichen Länder, weiß Georg Rippel-Pirker, Geschäftsführer der Lebzelterei in Mariazell. Jedes Land entwickelte den Lebkuchen schließlich weiter.