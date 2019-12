Beim Meisterbäcker: Was in einen guten Lebkuchenteig gehört

Teig kochen

„Ab November geht es rund“, sagt Firmenchef Chef Lukas Linsbichler. Von früh bis spät kneten, rollen, formen und backen Philipp und seine Kollegen Johann und Sascha in dieser Zeit die klassischen und schokolierten Lebkuchen für Metzger & Söhne. Das Unternehmen wurde 1685 in Perchtoldsdorf gegründet und hat seine Rezepte über die Jahrhunderte von Generation zu Generation weitergegeben.

Die Arbeit am Teig hat schon vor Monaten in der Backstube in Wien-Währing begonnen. Nach alter Tradition wird der Lebkuchenteig noch gekocht. „Gesottener Teig“ heißt es in der Fachsprache. Das bedeutet, der Honig wird in riesigen Töpfen aufgekocht und dann warm mit Roggen- und Weizenmehl zu Teig gerührt. Pro Jahr sind es übrigens rund 1.500 Kilogramm Honig und 1.200 Kilogramm Mehl.

Fertig ist der Teig, nachdem er gerastet hat Mindestens sechs Monate, noch besser neun. „So können sich die Milchsäurebakterien entwickeln, die für natürlichen Trieb des Teigs sorgen“, erklärt Lukas Linsbichler.