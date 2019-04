Lebensmittel: Billigware bringt Bauern unter Druck

Immer höhere Standards, die die Lebensmittelproduktion in Österreich verteuern und gleichzeitig immer mehr Billigkonkurrenz aus dem Ausland. So fassen Agrarier die aktuelle Situation am österreichischen Lebensmittelsektor zusammen.

Schon 2016 hat die Landwirtschaftskammer angeprangert, dass der ukrainische Hühnermastbetrieb MHP Millionen Hühner in die EU importiert. Das Ganze mithilfe von EU-Geldern in der Höhe von bis zu 700 Millionen Euro und vorbei an Tierschutzstandards und Importbeschränkungen, wie der KURIER bereits in der Montag-Ausgabe berichtete.