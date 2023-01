"Lauter und länger": "Letzte Generation" kündigt neue Proteste an

Rund ein Jahr nach Beginn der Protestaktionen der "Letzten Generation" ziehen die Aktivisten am Mittwoch Bilanz. "Bis in den vergangenen Oktober gab es schon 16 Blockaden und sechs kreative Aktionen. Gerade die Aktionen im Naturhistorischen Museum, als wir uns an den Sockel von Dinosauriern klebten und auch das Gustav Klimt-Bild mit falschem Öl beschmiert haben, erregten in Österreich besonders viel Aufmerksamkeit", konstatiert Martha Krumpeck, Mitbegründerin der "Letzten Generation". Auch mit der Protestwelle im Jänner sei man sehr zufrieden.

