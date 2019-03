Laudamotion: Fragwürdige Flüge vor der Triebwerks-Explosion

„Und dann rief die Besatzung ,Evakuieren, evakuieren.’ Es war beängstigend“ zitiert der britische TV-Sender BBC einen Immobilienmakler aus Essex. Die 169 Passagiere gelangten über die Notrutschen ins Freie. Dabei zogen sich acht Personen leichte Verletzungen zu. Die britische Unfalls-Untersuchungsbehörde wird alles untersuchen, denn auch die Evakuierung wirft Fragen auf, wie in Flug-Internetforen gemutmaßt wird. So wurden die Passagiere offenbar über genau jenen Flügel via Notrutschen ins Freie gelassen, an dem das kaputte (noch brennende?) Triebwerk war. Die Reisenden wurden auf eine Ryanair-Maschine umgebucht und kamen laut Peter Kleemann, Sprecher des Flughafen Wien, um 2.56 Uhr Samstagfrüh an.

Laudamotion hat eine Anfrage des KURIER am Samstagabend vorerst noch nicht beantwortet.