Landwirtschaftsminister kann sich Obergrenze bei Wölfen vorstellen

Die Diskussion um große Beutegreifer in Österreich, in diesem Fall der Wolf, geht weiter. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) verwies in einem ZiB3-Interview Donnerstagabend auf Obergrenzen, wie sie in einigen anderen europäischen Ländern bereits gelten würden. Schweden, "fünfeinhalb Mal so groß wie Österreich", habe die Anzahl der Wölfe im Land auf 300 festgelegt, "der Rest wird entnommen", sagte der Minister.

In Frankreich hätten sich die zuständigen Stellen auf 500 Wölfe, die sich gleichzeitig innerhalb der Landesgrenzen aufhalten dürfen, geeinigt, "der Rest wird entnommen". Eine konkrete Zahl für den Fall, dass sich auch Österreich ein solches Limit verordnen könnte, nannte der Ressortchef im ORF nicht.

