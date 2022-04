Landwirtschaftskammer-Präsident: „Es braucht massive Entlastung“

Teurer Treibstoff

Eine Lösung fordert Moosbrugger auch beim Öl. Man zahle derzeit in Österreich eine höhere Mineralölsteuer für Treibstoff, der in der Landwirtschaft verwendet wird, als das in anderen europäischen Ländern bei Landwirtinnen und Landwirten der Fall sei. „Wir fordern von der Bundesregierung eine Senkung der Mineralölsteuer auf das durchschnittliche Niveau anderer europäischer Länder für Agrar-Treibstoffe“, sagt Moosbrugger. Derzeit sei man in Verhandlungen. Für die Lebensmittelproduktion brauche es eine massive Entlastung – und zwar kurzfristig.