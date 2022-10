Landwirtschaftliches Gebäude in Vorarlberg abgebrannt

In Schwarzenberg (Bregenzerwald) ist am späten Samstagabend ein abgelegenes landwirtschaftliches Gebäude samt Stall in Brand geraten. Das Anwesen brannte bis auf die Grundmauern nieder, hieß es seitens der Polizei. Weder Personen noch Tiere kamen dabei zu Schaden.

Kein Übergreifen auf den Wald

Ein Nachbar hatte gegen 23.30 Uhr das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Mehrere Feuerwehren rückten mit rund 150 Mann zur Brandbekämpfung aus. Ein Übergreifen des Feuers auf den nahe gelegenen Wald habe man verhindern können, hieß es. Die Brandursache war vorerst unklar, Ermittlungen dazu waren im Gange.