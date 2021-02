Landwirt nach Stierattacke in Kärnten schwer verletzt

Ein 59-jähriger Landwirt aus Metnitz (Bezirk St. Veit an der Glan) ist am Sonntagabend von einem Stier attackiert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war der Bauer gegen 18.00 Uhr dabei, seine Tiere zu versorgen, als das rund 1.000 Kilogramm schwere Tier plötzlich angriff.

Der 59-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.