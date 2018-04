Landesgeld auf „Treuhandkonto“: Uwe Scheuch vor Gericht

Jener Mitarbeiter jedoch ist bereits wegen des selben Vorwurfs rechtskräftig verurteilt worden, bei ihm lautete die Anklage auf Korruption. Er erhielt 21 Monate bedingte Haft. Dieser frühere Referent war es auch, der Details nannte: So sei Geld aus dem „Partei-Treuhandkonto“ in die Feier zu Scheuchs 40. Geburtstag geflossen oder in Möbel für ein BZÖ-Büro. „Ich mutmaße, dass er seine Vorgangsweise damals nicht als kriminell angesehen hat“, kontert Scheuch, der sich als nicht schuldig betrachtet. Warum dann seine Paraphe auf den Rechnungen gewesen sei, hakt die Richterin nach. Das bedeute nur, dass er sie gesehen habe, antwortet Scheuch.

Der Prozess wird vertagt. Am Donnerstag geht es für Scheuch in einem anderen Verfahren weiter: Vor dem Obersten Gerichtshof bekämpfen er und Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler die Verurteilungen in der Causa Wahlkampfbroschüre aus dem Vorjahr.