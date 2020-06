Prozess gegen Uwe Scheuch muss neu aufgerollt werden

Der Kärntner Landesvize und FPK-Chef Uwe Scheuch (42) hat einen Etappensieg vor Gericht errungen: Das Oberlandesgericht Graz ( OLG) hat am Donnerstag das Ersturteil des Klagenfurter Richters Christian Liebhauser-Karl aus "formalen Gründen" aufgehoben.

Scheuch war am 2. August 2011 in der sogenannten "Part of the Game"-Affäre wegen verbotener Geschenkannahme als Amtsträger am Landesgericht Klagenfurt zu 18 Monaten Haft, davon sechs Monate unbedingt, verurteilt worden. Der Richter hatte es als erwiesen angesehen, dass der Politiker im Juni 2009 von einem potenziellen russischen Investor für das Beschaffen der österreichischen Staatsbürgerschaft Geld für die Parteikasse verlangt habe. Das Gespräch war von einem ehemaligen FPÖ-Mitarbeiter auf Tonband aufgezeichnet worden.