Land unter in den Voralpen: Vom Hochwasser eingeschlossen

Alarm auch im inneren Ybbstal: Die Ybbs trat im Rekordtempo über die Ufer. Der Ort St. Georgen am Reith war stundenlang völlig von der Umwelt abgeschnitten. In Hollenstein wurde die B31 vermurt. Im Nachbarbezirk stieg die Erlauf in der Stadt Scheibbs dramatisch an. Der mobile Hochwasserschutz sicherte zwar die Altstadt, außerhalb waren mehrere Zufahrtsstraßen unpassierbar. "Wir haben um drei Uhr Früh mit Sicherungsmaßnahmen begonnen", sagte Feuerwehrchef Andreas Kurz.

In Hofstetten (Bezirk St. Pölten) stieg der Pegelstand der Pielach am Freitag innerhalb von drei Stunden um drei Meter an. "Wir haben hier ein Rekordhochwasser", sagt Feuerwehrkommandant Walter Bugl. Auch Hofstetten war am Freitag von der Außenwelt abgeschnitten.