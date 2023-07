Land Tirol lobt 100.000 Euro Prämie für das erste Windrad aus

Windräder in den Tiroler Bergen waren für die Landes-ÖVP lange unvorstellbar. Im Landtagswahlkampf hat der nunmehrige Landeshauptmann Anton Mattle diese Position aufgeweicht und zeigte sich "technologieoffen". Am Dienstag nach der Sitzung der Landesregierung präsentierte er gemeinsam mit Energie-Landesrat Josef Geisler (ÖVP) eine neue Studie zum Windpotenzial in Tirol.

Und die zeigt: Im Vergleich zu einer Erhebung im Jahr 2014 habe sich "im Laufe der Zeit durch technische Verbesserungen, aber auch durch die Verbesserung der Einspeistarife, das technisch und wirtschaftlich realisierbare Potenzial nach oben bewegt", so Mattle.

