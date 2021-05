Nach Bekanntwerden von mitunter nicht korrekt durchgeführten Antigen-Schnelltests durch private Anbieter in Tirol zieht das Land nun offenbar die Daumenschrauben an. Noch in dieser Woche werde ein Kontrollschwerpunkt bei Antigen-Testanbietern gestartet, teilte die frisch gewählte Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) mit.