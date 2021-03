Land Steiermark prüft Corona-Fälle in Pflegeheim

Das Land Steiermark richtet eine Untersuchungskommission zu den Vorgängen im obersteirischen Pflegeheim Tannenhof ein, wie eine Anfrage der Freiheitlichen am Dienstag im Landtag ergab. Dies sagte Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) auf Fragen des blauen Klubchefs Mario Kunasek. Weiters habe man die Landesabteilung 8 mit einer übergreifenden Studie beauftragt. Dazu komme eine Untersuchung durch das Entwicklungs- und Planungsinstitut für Gesundheit (EPIG) Graz.



Kunasek sprach unter dem Abfragetitel „Die Todes-Akte Pflegeheim Tannenhof - wo bleibt die Untersuchungskommission?“ von „unglaublichen Zuständen. 90 Prozent der Bewohner und 75 Prozent des Personals seien mit Covid-19 infiziert gewesen. Das Bundesheer war im Assistenzeinsatz, um die Zustände in den Griff zu bekommen“, sagte Kunasek. Die FPÖ habe schon im Dezember 2020 gefordert, die Angelegenheit durch eine unabhängige Kommission zu untersuchen, analog zur Alfred Stingl-Kommission nach Misshandlungsvorwürfen in der Alterspsychiatrie in Graz im Jahr 2018.